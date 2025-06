Processo Ciro Grillo per stupro di gruppo: oggi richieste di condanna

I fatti contestati agli imputati risalenti all'estate 2019

I fatti contestati ai quattro amici genovesi risalgono al luglio del 2019, nella notte tra il 16 e il 17, quando una studentessa italo norvegese di 19 anni in vacanza in Costa Smeralda con amici, avrebbe subìto uno stupro di gruppo all'interno della villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa per i locali della Costa e conclusasi al Billionaire, dove la presunta vittima e una sua amica avevano conosciuto i quattro decidendo poi di seguirli a casa di Grillo Jr. Qui si sarebbe consumata la violenza che i quattro hanno sempre negato, parlando di rapporti consenzienti. Per l'accusa e la parte civile gli imputati hanno abusato a turno della studentessa, oggi 23enne, approfittando delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica di quel momento dovute ad un abuso di bevande alcoliche consumate durante la serata. Massimo riserbo da parte dei difensori sull'eventualità della presenza dei quattro in aula per rilasciare dichiarazioni spontanee. Finora l'unico ad averlo fatto, ascoltato in tribunale per un totale di 12 ore, è stato Corsiglia, difeso dagli avvocati Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle. Non si sono invece mai presentati in aula davanti al collegio presieduto dal giudice Marco Contu, nessuno degli altri tre imputati, che potrebbero però decidere di parlare in qualsiasi momento delle udienze programmate fino a metà luglio.