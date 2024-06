Processo Grillo Jr, Ciro non parla coi giudici: in aula solo uno dei 4

Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo, imputato con tre amici per violenza sessuale di gruppo, oggi non si è presentato all'interrogatorio nella nuova udienza davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Presente in aula soltanto uno dei quattro imputati, Francesco Corsiglia, difeso dagli avvocati Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle. Gli altri tre, Ciro Grillo, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta hanno deciso di non parlare. “E' un nostro diritto decidere di non far rispondere all'esame i nostri assistiti, ma sicuramente verranno più avanti per rendere dichiarazioni spontanee" dichiarano i loro difensori. Sono tutti accusati di avere stuprato nel luglio 2019 una studentessa italo norvegese in Costa Smeralda. Corsiglia, già nel novembre 2022, aveva reso dichiarazioni spontanee, ribadendo la sua innocenza.