La circolazione dei treni sulla Roma-Napoli è rallentata per un "inconveniente tecnico ad un treno di altra impresa ferroviaria" all'altezza di Anagni, nel Frusinate. Come riferisce Trenitalia, i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Anche la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Milano–Bologna è rallentata in prossimità di Reggio Emilia

Disagi e rallentamenti delle linee ferroviarie. La circolazione dei treni sulla Roma-Napoli è rallentata dalle 16.55 per un "inconveniente tecnico ad un treno di altra impresa ferroviaria" all'altezza di Anagni, nel Frusinate. Come ha riferito Trenitalia, i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. A causare il rallentamento è stato un treno Italo che stava viaggiando da Roma a Napoli ed è rimasto fermo per un problema tecnico.

Rallentamenti e ritardi

Come riferisce Trenitalia, la situazione è in via di risoluzione. A bordo sono funzionanti tutti i servizi, compresa l'aria condizionata. È ora in arrivo un nuovo treno sul quale saranno fatti salire i passeggeri che avranno diritto non solo al rimborso ma anche ad un voucher al 100%.

Rallentamenti anche sulla linea Av Milano-Bologna

Anche la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Milano–Bologna è rallentata in prossimità di Reggio Emilia dalle 18.50, a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea. Rfi segnala rallentamenti fino a 40 minuti e, attualmente, sono in corso verifiche tecniche al treno fermo. Rallentamenti vengono segnalati anche sul nodo di Verona per un "problema tecnico alla linea a Verona Porta Nuova". I treni registrano ritardi che in alcuni casi raggiungono anche i 90 minuti.