Un aereo partito da Corfù, in Grecia, e diretto a Dusseldorf, in Germania, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aereoporto di Bari Palese. È successo nella mattinata di sabato 28 giugno. Lo scalo pugliese è rimasto chiuso per circa un'ora per consentire le operazioni che si sono svolte senza problemi.