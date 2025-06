Viterbo, adescamento di minori e pedopornografia: arrestato 44enne

Due coppie di genitori, residenti a Catania, hanno raccontato alla poliziacche le loro figlie minorenni erano state contattate via Snapchat da uno sconosciuto che era riuscito a coinvolgerle in argomenti di natura sessuale inviando loro foto, video dal contenuto sessualmente esplicito, persuadendole anche a fare videochiamate e mandare video e foto di natura sessuale ascolta articolo

Arrestato 44enne residente in provincia di Viterbo in seguito ad una misura cautelare emessa dal Gip di Catania. L’uomo deve rispondere di adescamento di minori, produzione e detenzione di pornografia minorile. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania in collaborazione con la Polizia Postale di Viterbo.

Adesca bambine su Snapchat L'indagine è nata dalle denunce di due coppie di genitori, residenti a Catania, che avevano raccontato come le loro figlie, una di 9 e l'altra di 10 anni, erano state contattate via Snapchat da uno sconosciuto che era riuscito a coinvolgerle in argomenti di natura sessuale inviando loro foto, video dal contenuto sessualmente esplicito, persuadendole anche a fare videochiamate e mandare video e foto di natura sessuale. Alla polizia, i genitori hanno anche consegnato gli smartphone delle bambine. Approfondimento Brescia, ai domiciliari per pedopornografia parroco calciatore