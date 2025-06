Ennesimo weekend di fuoco atteso in diverse città italiane. Sabato 28 giugno saranno 18 le città da bollino rosso su 27 monitorate. È il quadro prospettato dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, con le previsione per i prossimi giorni

Weekend di fuoco in diverse città d'Italia, da Nord a Sud. Un caldo crescente, da record, che vedrà domani sabato 28 giugno 18 città da bollino rosso su 27 monitorate. È il quadro prospettato dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, con le previsione per i prossimi giorni.

Città da bollino rosso domani

Il numero delle città in allerta massima diventeranno 18 domani sabato 28 giugno: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Sempre nella giornata di sabato sono poi previsti 5 bollini arancioni per Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo, mentre gli unici bollini gialli (4) sono tutti per città del Sud: Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria.