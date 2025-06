Pride Month, l’impegno di Generali per diversità e inclusione

Anche quest’anno Generali è tra gli sponsor di una delle manifestazioni più attese del mese del Pride, quella del 28 giugno a Milano. Oltre al capoluogo lombardo, il Gruppo rafforza il suo sostegno per i diritti della comunità LGBTQIA+ e partecipa ad altre 9 celebrazioni, da Praga a Bratislava, sino a Mumbai. Si conferma così il suo impegno nel promuovere l’equità, a partire dall’ambiente di lavoro ascolta articolo

Proseguono in tutto il mondo le iniziative per il Pride Month, a sostegno dei diritti della comunità LGBTQAI+ e in celebrazione dei valori di inclusione e di diversità. In Italia sabato 28 giugno sarà il turno di una delle manifestazioni più attese, quella di Milano. Anche quest’anno, come nel 2023 e nel 2024, tra gli sponsor c’è Generali, che conferma e rafforza la sua adesione al Pride. Oltre al capoluogo lombardo, il Gruppo partecipa in altri 9 Paesi, in linea con il piano triennale “Lifetime Partner 27: Driving Excellence” che vede, tra i suoi pilastri, la promozione dell’inclusione con l’obiettivo di creare un ambiente in cui tutti si sentano rispettati, ascoltati e valorizzati, indipendentemente dalla loro identità.

Il Pride Month 2025 e il Gruppo Generali Oltre a Milano, Generali amplia la sua presenza in nuove città, confermando il suo impegno a fianco della comunità LGBTQIA+. Oltre alle manifestazioni che si sono già tenute a inizio giugno a Mumbai, il 14 giugno a Vienna e il 21 giugno a Zurigo, quest’anno sarà anche a Parigi (il 28 giugno, stessa data di Milano), Colonia (6 luglio), Lussemburgo (12 luglio), Bratislava (19 luglio), Praga (2 agosto) ed Enniskillen (6 settembre).

Le iniziative di Generali: “We PROUD” Nella visione di Generali il Pride è prima di tutto un’occasione per riunirsi e dimostrare solidarietà, valorizzando il percorso fatto finora e guardando alle sfide ancora da affrontare: è un’affermazione collettiva del diritto di ciascuno a vivere apertamente e con orgoglio la propria identità, senza sentirsi mai solo. Sono molte in questo senso le iniziative avviate. Tra queste c’è “We PROUD”, uno dei Employee Resource Group (ERG) globali del Leone: gli ERG sono gruppi, a partecipazione volontaria, gestiti dalle persone di Generali e focalizzati su temi chiave come la parità di genere, l’identità e l’orientamento sessuale, le generazioni, le diverse abilità e le culture. “We PROUD” riunisce persone LGBTQIA+ e alleati con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sul luogo di lavoro, aumentare la consapevolezza sulle sfide che la comunità affronta e favorire una comprensione più profonda e condivisa di questi temi. La People Strategy “GPeople27 – People Powered Excellence” Elemento centrale è la People Strategy “GPeople27 – People Powered Excellence”, parte della più ampia Strategia del Gruppo "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" che, a fianco dei ruoli come assicuratore, investitore e corporate citizen responsabile, prevede anche quello di datore di lavoro responsabile. Questo impegno si declina in molteplici direzioni: dalla promozione della diversità, equità e inclusione sul luogo di lavoro, alla formazione continua dei dipendenti e valorizzazione del talento in tutte le sue espressioni; dall’adozione di modalità di lavoro flessibili e sostenibili, fino alla riduzione dell’impronta carbonica derivante dalle attività operative.