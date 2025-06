Napoli, 56enne rapina pizzeria e tenta di accoltellare uomo: arrestato

Panico questa mattina in via Camillo Guerra, nel quartiere napoletano di Chiaiano. Il protagonista è un 56enne del posto che, senza motivi apparenti, ha impugnato un coltello da macellaio e tentato di colpire all’addome l’autista di un’ambulanza impegnato in un intervento. Fortunatamente la vittima è riesciuta a schivare il colpo e a fuggire. Ma non soddisfatto, poco dopo, l'uomo, munito della stessa arma, ha tentato di rapinare i clienti e il titolare di una pizzeria poco distante, situata nella stessa via. L’imprenditore ha reagito prontamente, riuscendo a disarmarlo. Il 56enne è comunque riuscito a rubare una bottiglia di birra, con la quale si è allontanato. Giunto nuovamente in strada, l’uomo ha incrociato la stessa ambulanza, contro cui, ha lanciato la bottiglia di birra appena rubata, prendendo in pieno il parabrezza del veicolo e lesionandolo.