Protesta contro il riarmo a Napoli: bruciato il logo Nato

All’apertura del vertice Nato dell'Aja, nel quale si discuterà l'incremento delle spese militari di tutti gli stati membri al 5% del PIL entro il 2035, a Napoli scatta la protesta del Movimento Disoccupati e SiCobas "No al riarmo dell'Europa". Dopo avere esposto una scritta i manifestanti hanno dato fuoco ad alcuni fogli di carta con il simbolo della Nato. "Il governo Meloni è in prima fila a fianco a Usa, Germania Francia e Regno Unito nella corsa al riarmo. Mentre il Medioriente è in fiamme e a Gaza prosegue senza sosta il genocidio".