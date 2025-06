Meteo, domani ondata caldo: bollino rosso in 6 città e arancione in 12

Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Queste le sei città italiane che nella giornata di domani 26 giugno saranno da bollino rosso secondo l'ultimo Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città. Il "bollino rosso", che equivale tecnicamente a un livello di rischio pari a 3, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, "non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

La situazione nella giornata di oggi

Oggi le stesse sei località sono contrassegnate da bollino arancione, condizione di livello 2 (con possibile rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili), situazione che domani interesserà invece 12 città: Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Venezia e Verona. Le ondate di calore, precisa il Bollettino, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Condizioni climatiche che, come anticipato, "possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione".