Ha avuto inizio oggi 19 giugno presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, con rito abbreviato, il processo per il 15enne accusato del femminicidio di Aurora Tila, la ragazza di 13 anni morta dopo essere precipitata dal terrazzo sopra casa a Piacenza, il 25 ottobre 2024. Oltre agli atti raccolti dalla Procura saranno presi in esame in aula i risultati delle perizie dei consulenti di parte. Il pm del Tribunale dei minori di Bologna, Simone Purgato, ha chiesto e ottenuto dalla giudice Chiara Alberti di contestare anche l'aggravante degli atti persecutori aggravati dalla minore età della vittima e dal fatto di essere legato ad essa da una relazione affettiva. Secondo l'ipotesi accusatoria, il ragazzo avrebbe spinto la 13enne dal balcone del settimo piano del palazzo, colpendola poi alle mani per farla cadere dopo che si era aggrappata alla ringhiera.