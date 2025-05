Bagnatica, esplode una palazzina per fuga di gas: feriti e sfollati

È stata una fuga di gas la causa dell'esplosione, questa mattina attorno alle 6,30, di una palazzina in via Isolabella a Bagnatica, in provincia di Bergamo: una famiglia di quattro persone, che si trovava all’interno dell’abitazione, è stata soccorsa dai vigili del fuoco. La madre di 49 anni e il figlio secondogenito di 16 anni sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII per le ustioni riportate. Meno gravi sarebbero invece le condizioni del padre, coetaneo della moglie, e del primogenito di 17 anni. I due sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Seriate. Un'altra inquilina della palazzina di via Isolabella a Bagnatica di 74 anni ha riportato dei traumi.