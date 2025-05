Perché i ragazzi con la pistola chiamano in causa la camorra. E noi

Nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli e della Procura dei Minori partenopea, sono stati arrestati 16 giovanissimi, tra i quali tanti minorenni, per due omicidi collegati tra loro: quello di Emanuele Tufano, 15 anni, e quello di Emanuele Durante, 20 anni. L'indagine e le intercettazioni spiegano tanto di quel mondo che porta i giovanissimi ad abbracciare quasi la "religione" delle armi. E no, non è solo violenza giovanile. La camorra e gli adulti c'entrano, eccome