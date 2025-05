Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato dopo sciopero della fame

Il ricovero è avvenuto nel pomeriggio del primo maggio, in via precauzionale, all'ospedale Infermi di Rimini. Louis Dassilva, 35enne detenuto a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli, ha iniziato, per protesta contro la carcerazione, uno sciopero della fame da circa una settimana, uno sciopero che al momento non intende sospendere.