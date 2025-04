Bayesian, al via oggi il recupero dello yacht naufragato a Palermo

Dopo vari rinvii, iniziano oggi le operazioni per riportare a galla il veliero, affondato la notte del 19 agosto 2024 davanti alla costa di Porticello con 22 persone a bordo: 7 le vittime. Il primo passo è tagliare l'albero maestro lungo 75 metri, poi l’imbarcazione verrà ruotata di 90 gradi e riportata in superficie. Il relitto sarà trasferito in un hangar del porto di Termini Imerese, dove verranno eseguiti gli accertamenti necessari all'inchiesta ed effettuati i rilievi per stabilire le cause dell'inabissamento

Dopo vari rinvii, condizioni meteo favorevoli permettendo, iniziano oggi 30 aprile le operazioni per riportare a galla il veliero Bayesian . Lo yacht battente bandiera britannica è affondato la notte del 19 agosto 2024 davanti alla costa di Porticello, nel palermitano: nel naufragio hanno perso la vita sette persone. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per omicidio plurimo colposo e naufragio colposo. Una volta riportato a galla, il relitto verrà trasferito in un hangar del porto di Termini Imerese, dove verranno effettuati tutti i rilievi per stabilire le esatte cause dell'inabissamento.

Il via dopo vari rinvii

Le operazioni per riportare a galla il Bayesian dovevano cominciare il 20 aprile, giorno di Pasqua, ma sono slittate prima di una settimana e poi di dieci giorni. Il 26 aprile, con un'ordinanza, la Capitaneria di Porto ha comunicato ufficialmente alle marinerie che le operazione del recupero sarebbero iniziate il 30 aprile, oggi. La zona interdetta è stata portata a 650 metri dal punto in cui si trova il veliero, che giace sul fondo a quasi 50 metri di profondità. L'area sarà interdetta fino al completamento del recupero. Le operazioni - che dovrebbero entrare nel vivo intorno al 5 maggio dopo le fasi propedeutiche - sono affidate alle società Hebo Maritiemservice e Smit International, che utilizzano le unità Hebo Lift2 e Hebo Lift 10. Nella zona off limits è vietato navigare, ancorare o sostare con qualsiasi imbarcazione. Vietato anche effettuare immersioni subacquee e attività di balneazione e di pesca. Sull'area è vietato anche il sorvolo.

Le operazioni

Le operazioni dovrebbero durare fino a fine maggio. Fino a poco tempo fa sono proseguite le operazioni di controllo della Marina militare dentro lo scafo, per portare in superficie quanti più oggetti utili per l'indagine. Il piano di recupero del relitto è stato messo a punto da una ditta individuata dalla società proprietaria del veliero ed è stato poi approvato dalla Capitaneria di Porto, di concerto con la procura di Termini Imerese. È stato deciso che il veliero deve essere recuperato senza l'albero maestro lungo 75 metri: verrà tagliato prima di portare in superficie lo scafo, in un’operazione difficile e molto delicata. L’imbarcazione verrà fatta risalire con il carico di carburante. Il costo dell’intervento di recupero è interamente a carico dei proprietari del veliero.

I dettagli del recupero

A riportare il veliero a galla sarà quindi la Smit Salvage, la società olandese che ha preso parte al recupero della Costa Concordia e alla bonifica della petroliera cipriota Haven (affondata nel 1991 nel Golfo di Genova al largo di Arenzano, a una profondità di 80 metri) e che ha poi coordinato il recupero del sottomarino militare russo Kursk, affondato a 108 metri di profondità in seguito ad alcune esplosioni in cui morirono tutti i 118 marinai a bordo. Per recuperare il veliero, nello specchio d'acqua di Porticello è stata posizionata una chiatta con delle gru. La nave è poggiata sulla fiancata destra, a 50 metri di profondità. L'imbarcazione deve essere prima di tutto imbracata. Poi una sega guidata da remoto procederà con il taglio dell'albero. Il Bayesian verrà quindi ruotato di 90 gradi e portato a galla. Giunto in superficie, verrà svuotato dell'acqua e trainato nel porto di Termini Imerese. Tutte le operazioni saranno eseguite senza che i serbatoi vengano svuotati del carburante, per evitare il pericolo di dispersioni in mare.