I coralli, sprovvisti di documentazione, sono stati sequestrati amministrativamente, mentre a ciascun passeggero è stata comminata una sanzione amministrativa di 5 mila euro, per un totale complessivo pari a 15 mila euro

Il sequestro

I successivi accertamenti condotti dai finanzieri specializzati CITES, hanno confermato che si tratta di coralli per un peso complessivo di 600 grammi, appartenenti, rispettivamente, alla famiglia 'Pocilloporidae genere Pocillopora', 'Tubiporidae genere Tubipora' e 'Acroporidae genere Acropora', tutte specie protette dalla Convenzione internazionale di Washington, Convention International Trade of Endangered Species (CITES), che disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, concorrendo in tal modo alla salvaguardia della biodiversità.