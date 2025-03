Napoli, ladri gettano gabbia di canarini durante la fuga: arrestati

La breve fuga e l’arresto



I due sono stati notati in via Cappella dei Bisi. Quando i carabinieri si sono avvicinati all’auto per un controllo, hanno dato inizio alla fuga, durante la quale hanno lanciato dal finestrino la gabbia con i canarini. La corsa è stata però breve, i carabinieri sono riusciti a fermare la vettura dopo alcune centinaia di metri. Durante la successiva perquisizione, nel veicolo sono stati trovati settanta chili di rame e sacchi contenenti rubinetteria e ferro, oltre al secchio con le sei tartarughe. Recuperata anche la gabbia con i canarini, fortunatamente illesi. I carabinieri hanno appurato che la refurtiva proveniva da un’abitazione al secondo piano di una palazzina della zona dove era stato avvistato il veicolo. Dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati. Per loro l'accusa è di furto in abitazione. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24