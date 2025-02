Rapina in una gioielleria a Roma, ladri prendono vetrina a martellate

Passamontagna in testa e martello in mano: due ladri sono riusciti così a sfondare la vetrina di una gioielleria in via Vincenzo Troya a Roma, in zona Monte Mario, e a portare via un bottino di qualche migliaio di euro. È successo martedì 25 febbraio, nel tardo pomeriggio: non erano ancora le 19 e il negozio era aperto e con alcuni clienti all’interno quando i malviventi sono entrati in azione. Stando a quanto riporta il Messaggero i ladri erano in tre, uno rimasto a fare il palo e due che con dei grossi martelli hanno distrutto i vetri del negozio e si sono impossessati di bracciali, collane e orecchini di valore esposti.