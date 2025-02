Dopo aver rubato all'interno della ditta di trasporti internazionali 'Edgar' nel complesso commerciale di 'Commercity' in via Eiffel, a Roma, sono scappati via bruciando in strada almeno cinque tra auto e furgoni per guadagnarsi la fuga dalla polizia. Inoltre hanno cosparso di chiodi e spuntoni il manto stradale. Portato via, secondo quanto si apprende, materiale tecnologico e informatico.