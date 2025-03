Immagini Buongiorno 15 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

L'anniversario dell'assassinio di Giulio Cesare, lo scoppio della guerra civile in Siria, ma anche la prima mobilitazione a sostegno di Greta Thunberg nei Fridays for Future. Tanti gli eventi che si sono succeduti in questa data, nella quale si celebra anche la nascita, tra gli altri, di Cesare Beccaria, Paul Pogba e David Cronenberg ascolta articolo

La giornata di oggi è passata alla storia per il tragico epilogo della vita di Giulio Cesare, il più celebre tra gli imperatori romani, assassinato nel complotto ordito contro di lui alle Idi di marzo, nel 44 a.C. Ma si ricordano anche altri eventi significativi, come la prima grande mobilitazione dei Fridays for Future nel 2009 o l'inizio della guerra civile che ha martoriato la Siria a partire dal 2001. Tra i nati del giorno vale la pena menzionare Cesare Beccaria, Paul Pogba, Eva Longoria e Sabrina Salerno.

La storia dell'assassinio di Giulio Cesare Erano le Idi di marzo – cioè il 15 – del 44 a.c . quando a Roma si compì l’assassinio politico più famoso della storia: Cesare fu pugnalato a morte da un gruppo di senatori. Tra i congiurati c’erano pure Bruto e Cassio, che Dante piazzerà all’Inferno insieme a Giuda Iscariota, i tre sommi traditori. La morte di Giulio Cesare avvenne in un contesto di tensioni politiche crescenti, dopo che l'imperatore aveva accumulato un potere enorme: era stato nominato dictator perpetuo, una posizione che molti senatori vedevano come una minaccia alla Repubblica romana e al loro stesso potere. Il complotto per ucciderlo fu orchestrato da un gruppo di circa 60 senatori, guidati principalmente da Gaio Cassio Longino e Marco Giunio Bruto, che Cesare considerava quasi un figlio adottivo. I cospiratori si autoproclamarono liberatores, sostenendo di agire per salvare Roma dalla tirannia. Il giorno dell’assassinio, Cesare si recò al Teatro di Pompeo, dove era prevista una riunione del Senato. Secondo la leggenda, un indovino gli aveva predetto di guardarsi dalle Idi di marzo, ma Cesare ignorò l’avvertimento. Quando arrivò, i congiurati lo circondarono con il pretesto di presentargli una petizione. Poi, improvvisamente, Servilio Casca sferrò il primo colpo, pugnalandolo al collo o alla spalla. Cesare, sorpreso, si difese, ma gli altri cospiratori lo attaccarono con i loro pugnali. Si dice che sia stato colpito 23 volte. Cesare morì ai piedi della statua di Pompeo, suo vecchio rivale, un dettaglio che molti considerarono simbolico. La sua morte non portò alla restaurazione della Repubblica come speravano i congiurati, ma scatenò una serie di guerre civili che culminarono con l’ascesa di suo nipote adottivo, Ottaviano (futuro Augusto), e la fine definitiva della Repubblica romana. I nati di oggi Tra i nati del giorno vale senza dubbio ricordare il giurista, filosofo ed economista Cesare Beccaria (1738), ma anche personaggi contemporanei come il regista e produttore cinematografico David Cronenberg (1943), l'ex centrocampista juventino Paul Pogba (1993), l'attrice Eva Longoria (1975) e, in Italia, la cantante e showgirl Sabrina Salerno (1968).

Accadde oggi La data del 15 marzo porta con sé anche numerosi accadimenti storici. Nel 1892 viene fondato dall'imprenditore John Houlding lo storico club inglese Liverpool, ancora oggi potenza calcistica della Premier League. Nel 1906 ha, invece, origine un altro marchio illustre come la Rolls-Royce. Andando più avanti con gli anni, nel 1985 viene registrato il primo dominio internet www.symbolics.com, mentre cinque anni più tardi Michail Gorbačëv viene eletto primo presidente esecutivo dell'Unione sovietica. Il 15 marzo 2011 scoppia la guerra civilie in Siria e otto anni più tardi milioni di studenti scendono in piazza, in 150 Paesi, con cortei e manifestazioni in oltre 2mila città per il primo 'Fridays for Future', a sostegno della battaglia in difesa del clima dell'attivista 18enne svedese Greta Thunberg.