Scampia, oggi al via la demolizione della Vela Gialla

Un nuovo passo in avanti nella riqualificazione di Scampia . Oggi inizia la demolizione della Vela Gialla alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Si tratta di una delle ultime tre Vele ancora esistenti. In futuro, anche la Vela Rossa subirà la stessa sorte, mentre la Vela Celeste, in cui a luglio 2024 un crollo di una scala ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre 12, tra cui molti bambini, sarà ristrutturata.

L’abbattimento della Vela Gialla



L’edificio sarà abbattuto con una pinza meccanica. L’operazione, prevista dal piano Restart Scampia, dovrebbe durare circa 40 giorni. Il progetto ricalca quello sperimentato con successo con l’abbattimento della Vela Verde nel 2020. In quell'occasione, fu impiegata una macchina chiamata "PMI 980 super long demolition", che ha permesso di demolire l'edificio in modo preciso, pezzo per pezzo. A seguire inizierà l’abbattimento della Vela Rossa.

Da gennaio sgombero totale



Da gennaio, le Vele sono state completamente sgomberate, una fase fondamentale per avviare i lavori previsti dal progetto Restart Scampia. Tutti gli abitanti sono stati trasferiti in alloggi temporanei e, in molti casi, sono stati messi a disposizione contributi per l'autonoma sistemazione, che continueranno a ricevere fino al loro trasferimento in una nuova abitazione. In totale, sono coinvolti circa 2.000 cittadini.

