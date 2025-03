Immagini Buongiorno 9 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

La scomparsa di un simbolo della letteratura del Novecento come Charles Bukowski, la nascita dell'Inter, i funerali di Stalin e le nozze di Napoleone Bonaparte. Tante le ricorrenze da ricordare in questa giornata che celebra, tra gli altri, i compleanni di Amerigo Vespucci, Umberto Saba, Matteo Salvini e Ornella Muti ascolta articolo

Oggi 9 marzo il mondo della cultura ricorda la scomparsa di un simbolo della letteratura del Novecento come Charles Bukowski, morto esattamente 31 anni fa, nel 1994. Un artista fuori dalle righe, dall'esistenza sregolata e difficile, ma ancora oggi tra i più amati e citati. In questa data si celebra anche la nascita della squadra attualmente campione d'Italia, l'Inter, nata dall'idea di 44 soci dissidenti del Milan nel 1908. In questo giorno, nell'allora Unione Sovietica, si svolsero i funerali di Iosif Stalin, e in questa stessa data, nel 1934, nacque un altro simbolo dell'Urss, il cosmonauta Jurij Gagarin. Compiono gli anni il 9 marzo, tra gli altri, il ministro e vicepremier Matteo Salvini e le attrici Juliette Binoche e Ornella Muti.

Charles Bukowski, vita e opere di un artista irregolare Charles Bukowski (1920-1994) è stato uno scrittore e poeta statunitense di origine tedesca, noto per il suo stile crudo, diretto e spesso autobiografico. Nato ad Andernach, in Germania, si trasferì con la famiglia a Los Angeles durante l'infanzia. La sua vita è stata segnata da alcolismo, lavori precari e un'esistenza ai margini della società, temi centrali nelle sue opere. Tra i suoi scritti più celebri ci sono il romanzo Post Office (1971), che riflette la sua esperienza come impiegato postale, e raccolte poetiche come Love is a Dog from Hell (1977). Bukowski ha guadagnato popolarità per il suo ritratto senza filtri della vita urbana e delle difficoltà umane, diventando una figura iconica della letteratura underground americana. Irriverente, lucido e tagliente, è stato uno scrittore dall’esistenza spesso sregolata e difficile, ma che con i suoi libri ha lasciato il segno nella letteratura del Novecento, dimostrando che esiste una maniera di essere al tempo stesso profondi e ironici, crudi e romantici, disillusi e amanti dei piaceri della vita. Morì di leucemia a San Pedro il 9 marzo 1994, lasciando un'eredità controversa, ma al tempo stesso influente. I nati del giorno Il 9 marzo ricorre anche l'anniversario della nascita del navigatore Amerigo Vespucci (1454), dello scrittore Umberto Saba (1883) e del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin (1934). Oggi compiono gli anni anche le attrici Ornella Muti (1955), Juliette Binoche (1964) e l'attuale ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, nato il 9 marzo 1973.

Accadde oggi Tra gli eventi storici che vale la pena ricordare in questa giornata ci sono le nozze tra Napoleone Bonaparte e Giuseppina di Beauharnais, celebrate nel 1796. Dal 1908, invece, gli appassionati di calcio omaggiano in questa data la nascita dell'Inter, o meglio del Football Club Internazionale Milano, fondato da 44 soci dissidenti del Milan. Sono invece trascorsi 45 anni da quando, nel 1953, a Mosca si svolsero i funerali di Iosif Stalin.