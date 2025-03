Morta Sabrina Minardi, fu compagna del boss della banda della Magliana

Il post condiviso da Pietro Orlandi

"È morta serenamente come chi sa di aver detto la verità" scrive la giornalista Raffaella Notariale in un post su Facebook in cui si dà notizia della morte di Minardi. "Si è spenta dopo essere stata dal parrucchiere, si era fatta bionda e bella perché aspettava i suoi affetti più grandi. È morta nel sonno, Sabrina... e a me dispiace umanamente e professionalmente. Non uno, ma mille gli spunti che ha offerto e che i più non hanno voluto cogliere. Non ultima la Commissione d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi... Cosa aspettavate, Vossignori?". Il post è stato condivviso anche da Pietro Orlandi, fratello della giovane scomparsa che non ha mai smesso di cercare e chiedere la verità.