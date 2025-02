Saman Abbas, al via oggi il processo di appello. Le tappe del caso

Inizia oggi il processo alla Corte di assise di appello di Bologna per l’omicidio di Saman Abbas , la diciottenne pakistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l’1° maggio del 2021. Sono imputati Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i genitori della ragazza, condannati all'ergastolo dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia. La madre è stata estradata in Italia lo scorso 22 agosto e non ha partecipato al primo grado di giudizio, mentre il padre è stato consegnato dal Pakistan a processo in corso. Imputato anche lo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni in primo grado dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia grazie ad alcune attenuanti generiche, come l'aver indicato il luogo dove era stato sepolto il corpo della giovane, mentre i due cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, accusati dalla procura e dai carabinieri per aver agito in concorso con gli altri familiari, sono stati assolti e scarcerati.

In questo secondo grado di giudizio la procura non sembra aver cambiato il proprio obiettivo, cioè quello di dimostrare la validità dell’impianto accusatorio originario per tutta la famiglia di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, oltre al concorso nella soppressione del cadavere. Come evidenzia la Gazzetta di Reggio, la questione ruota intorno alla premeditazione e ai futili motivi, non ravvisati nel primo grado. Se a padre e madre di Saman è già stato comminato il massimo della pena, basterebbe il riconoscimento di una delle due aggravanti (come ad esempio la premeditazione, un punto che secondo l’accusa lega tutti i coinvolti) per peggiorare la posizione dello zio Danish Hasnain, che gode di una pena più lieve. Dal canto loro, invece, le difese puntano a ridurre le pene.

La vicenda

La vicenda di Saman Abbas era iniziata tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 quando la giovane, arrivata in Italia nel 2016, era scomparsa: a informare i carabinieri era stato il fidanzato Saqib, osteggiato dalla famiglia. Dopo la scomparsa, era emerso che la giovane pakistana era stata presumibilmente uccisa dai familiari per essersi opposta alle nozze forzate con un cugino in patria. La vicenda, però, era iniziata già circa un anno prima, quando Saman, ancora diciassettenne, si era rivolta ai servizi sociali per denunciare i genitori per maltrattamenti e per il reato di induzione al matrimonio. La giovane non voleva accettare le nozze combinate, decise dalla famiglia, con un cugino in Pakistan e si rifiutava di indossare il velo islamico. La ragazza, quindi, era stata portata in una struttura protetta per minori fino all’11 aprile 2021, quando era tornata a casa per recuperare i documenti e il passaporto. Su insistenza della madre, la diciottenne era quindi tornata a casa, salvo poi rivolgersi nuovamente ai carabinieri, il 22 aprile, per denunciare il sequestro dei documenti da parte dei genitori.

La fuga dei parenti, poi le condanne

Dopo la notte del 30 aprile, cioè dopo l'omicidio della giovane, i suoi parenti fuggono. Lo zio e due cugini vengono catturati tra settembre 2021 e febbraio 2022 rispettivamente a Parigi e Barcellona. I genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, restano latitanti anche quando l’intera famiglia viene rinviata a processo nel maggio 2022. Il 15 novembre 2022 il padre di Saman, Shabbar Abbas, è stato trovato in Pakistan e sottoposto all'arresto provvisorio per l'omicidio, il sequestro di persona e la soppressione del cadavere della figlia. Viene estradato in Italia appena poche settimane prima del ritrovamento dei resti umani di Saman a inizio 2023 in un casolare abbandonato di Novellara, grazie alle indicazioni dello zio. Il processo davanti alla Corte di Assise di Reggio Emilia si conclude il 19 dicembre 2023 quando, dopo oltre 4 ore di camera di consiglio, viene dato l’ergastolo ai genitori, 14 anni allo zio e assolti i cugini per i quali viene ordinata l'immediata liberazione. Soltanto il 31 maggio 2024 viene arrestata in Pakistan Nazia Shaeem, madre di Saman, condannata all’ergastolo in contumacia: dopo una latitanza durata quasi 3 anni viene estradata in Italia ed è ora nel carcere di Reggio Emilia.