Esce oggi, 27 settembre, in tutte le librerie il nuovo libro di Giammarco Menga, dedicato alla tragica storia di Saman Abbas , la diciottenne originaria del Pakistan uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Intitolato “ Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere ”, il volume ripercorre una vicenda complessa, sulle cui responsabilità aleggiano ancora molti dubbi: dalla scomparsa della giovane, fino agli sviluppi processuali.

Oltre a raccontare la storia di Saman Abbas, l'opera del giornalista Giammarco Menga fornisce anche diversi contenuti inediti, come il racconto originale della fuga in Belgio risalente al giugno 2020, un fatto di cui vengono presentati per la prima volta retroscena mai raccontati. Tra le pagine del volume, emergono anche nuovi dettagli: l'incontro dell'autore con i cugini di Abbas il giorno dopo la sentenza di primo grado e quello (rigorosamente privato) con il fratello della vittima nel marzo 2024. “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere” verrà presentato sabato 5 ottobre alla Libreria All'Arco di Reggio Emilia alle ore 17.

L'autore Giammarco Menga

Classe 1990, Giammarco Menga è un giornalista professionista. Ha lavorato per anni nella redazione sportiva di Mediaset, poi come inviato del programma Mattino 5. E infine, è approdato a Quarto Grado, dove ha seguito come reporter alcuni dei più importanti casi di cronaca nera. Tra questi, il delitto di Saman Abbas: Menga è stato anche il primo giornalista a entrare all'interno dell'abitazione in cui viveva la diciotenne pakistana. Nel corso della carriera, è stato insignito di numerosi riconoscimenti, come il Premio Antenna d'oro per la TV, il Concorso Letterario del CONI, il Pegasus Literary Awards e il Bancarella Sport.