Immagini Buongiorno 24 febbraio. Santo, nati del giorno, frasi

La vita geniale di Steve Jobs

Imprenditore, inventore e visionario, passato alla storia per essere il co-fondatore di Apple e una figura chiave nella rivoluzione tecnologica del XX secolo, Steve Jobs è oggi più che mai un'icona, a quasi 14 anni dalla sua morte. Nato a San Francisco il 24 febbraio 1955 da Joanne Schieble e Abdulfattah Jandali, fu dato in adozione subito dopo la nascita a Paul e Clara Jobs, che lo crebbero a Mountain View, nel cuore di quella che sarebbe diventata la Silicon Valley. Jobs mostrò fin da giovane interesse per l'elettronica e la tecnologia. Dopo il diploma, frequentò brevemente il Reed College a Portland, Oregon, ma abbandonò gli studi dopo sei mesi, pur continuando a seguire corsi di suo interesse, come quello di calligrafia, che in seguito influenzò il design dei prodotti Apple. Negli Anni 70, collaborò con Steve Wozniak, allora soltanto un brillante ingegnere, e insieme fondarono Apple nel 1976, nel garage dei genitori di Jobs. Il loro primo prodotto, l'Apple I, fu seguito dall'Apple II, che divenne uno dei primi personal computer di successo commerciale. Nel 1984, Jobs introdusse il Macintosh, il primo computer con interfaccia grafica e mouse destinato al grande pubblico, segnando una svolta nell'industria tecnologica. A causa di conflitti interni, lasciò Apple nel 1985. Durante il suo periodo lontano dall'azienda, fondò NeXT, una società focalizzata su computer avanzati per l'educazione e l'impresa, e acquistò Pixar Animation Studios da Lucasfilm. Pixar, sotto la sua guida, produsse film d'animazione rivoluzionari come Toy Story, il primo lungometraggio interamente realizzato in Cgi, vincendo numerosi premi e diventando un pilastro dell'industria cinematografica. Nel 1997, Apple acquistò NeXT e Jobs tornò come Ceo, guidando l'azienda attraverso una rinascita straordinaria. Sotto la sua leadership, Apple lanciò prodotti iconici come l'iMac, l'iPod, l'iPhone e l'iPad, rivoluzionando non solo l'informatica, ma anche la musica, la telefonia e il mercato dei tablet. La sua attenzione al design, all'innovazione e alla semplicità d'uso ha trasformato Apple in una delle aziende più influenti e di valore al mondo. Nel 2003 gli fu diagnosticato un raro tumore neuroendocrino al pancreas. Dopo anni di lotta contro la malattia, si dimise da Ceo di Apple nell'agosto 2011 e morì il 5 ottobre dello stesso anno, lasciando un'eredità indelebile nella tecnologia e nella cultura popolare. La sua vita è stata raccontata in numerose biografie, tra cui quella ufficiale di Walter Isaacson, e la sua influenza continua a ispirare innovatori in tutto il mondo.