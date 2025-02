Firenze, cane morde neonato alla testa: è in gravi condizioni

Secondo quanto appreso il bimbo di 15 giorni è stato portato in codice rosso all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer, dove è stato operato. Le sue condizioni sono stabili. Coinvolto anche un 24enne che è stato a suo volta soccorso e portato in codice giallo al policlinico di Careggi

Dopo il caso di Acerra, in cui una neonata è stata uccisa da un pitbull, un'altra aggressione a un neonato di soli 15 giorni è avvenuta oggi a Firenze. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer per trauma cranico dopo essere stato morso dal cane di famiglia. Dalle prime informazioni, l'incidente è successo in via Franchetti, nel quartiere fiorentino di Novoli, intorno alle 13:30. Soccorso, in codice giallo, anche un 24enne, che è stato portato al policlinico di Careggi.