Bambina uccisa da pitbull, le indagini su “tracce di sangue ripulite"

Emergono interrogativi sulle cause della morte di Giulia Loffredo, la bambina di 9 mesi che, secondo la versione del padre indagato per omicidio colposo, sarebbe stata sbranata dal pitbull di famiglia mentre dormiva nella sua casa ad Acerra, in provincia di Napoli. L'abitazione, posta sequestro dalla scorsa domenica, sarebbe stata trovata pulita dagli inquirenti durante il sopralluogo. Stando alle dichiarazioni del legale del papà, Luigi Montano, l'appartamento nel quale è stato ritrovato il corpo senza vita della piccola sarebbe stato “ripulito dalle tracce di sangue” sul pavimento della camera da letto da qualcuno dei familiari del papà.

Le dichiarazioni dell'avvocato del padre

"Non so chi abbia ripulito l'appartamento, il mio assistito era in commissariato per l'interrogatorio, dove è rimasto fino alle 7 del mattino”, ha riferito l'avvocato Montano. “Nell'appartamento sono andati la mamma della piccola, ed altri familiari. Loro hanno riferito al mio assistito che non c'erano sigilli quando sono entrati. Presumo che qualcun altro lo abbia ripulito in quanto era stato fatto un primo sopralluogo della scientifica, e la mamma di Loffredo è svenuta quando ha visto il sangue", ha aggiunto. "Una cosa è certa: Vincenzo Loffredo è stato dapprima in ospedale con la bimba, che ha portato lì in fin di vita, poi nel locale commissariato per l'interrogatorio, e quindi, accompagnato dalla polizia è andato nell'appartamento a prendere i cani che ha consegnato ai veterinari dell'Asl. Dopodichè è tornato in ospedale dove gli hanno effettuato gli esami tossicologici. Lui quindi, non ha pulito nulla", ha precisato ancora il legale.

Le indagini

Nel frattempo gli inquirenti sono al lavoro per fare chiarezza sulle incongruenze che emergono dal racconto del padre, che in ospedale aveva inizialmente riferito di un'aggressione da parte di un cane randagio avvenuta in strada, per poi cambiare versione davanti alla polizia specificando che ad aggredire la figlia di 9 mesi era stato il pitbull di famiglia, privo di microchip. Loffredo ha ribadito di non aver visto la scena, ma di aver intuito cosa era accaduto dai segni dei morsi, che sarebbero confermati dall'autopsia. Il 24enne ha spiegato di essersi addormentato accanto alla piccola e di averla ritrovata, al suo risveglio, a terra riversa in una pozza di sangue. Al momento, Loffredo è indagato a piede libero per omicidio colposo per omessa custodia e vigilanza del pitbull.

L'autopsia sul corpo della piccola

Secondo quanto emerge dai risultati dell'autopsia, la vittima sarebbe stata morsa più volte. Morsi che potrebbero aver causato la rottura del collo. Ulteriori accertamenti sono in corso sul cane, ancora affidato all'Asl Napoli 2 Veterinaria. Secondo quanto si apprende, il pitbull non mostra segni di aggressività. Nei prossimi giorni sarà visionato anche da un comportamentalista veterinario.