Bimba sbranata da pitbull ad Acerra, si continua a indagare sul padre

È risultato positivo all'hashish e negativo a cocaina e oppiacei il padre della piccola di 9 mesi che sarebbe stata sbranata dal cane di famiglia. Acquisiti i video registrati da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona per verificare gli spostamenti dell'uomo indagato per omicidio colposo ascolta articolo

Gli inquirenti cercano di ricostruire ciò che è accaduto quella tragica notte tra sabato e domenica nell'abitazione di Acerra, in provincia di Napoli, in cui ha perso la vita Giulia, una bambina di nove mesi, uccisa molto probabilmente dal pitbul che viveva nell'appartamento con lei, i suoi genitori e un altro cane. E' stato effettuato l'esame autoptico sul corpo della piccola, così come disposto dalla Procura di Nola che sulla vicenda ha aperto un fascicolo e indagato il padre della bimba, che secondo quanto ha raccontato agli inquirenti, dormiva quando sua figlia è stata attaccata dall'animale. La madre della bimba, invece, era al lavoro. Acquisiti i video registrati da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona in cui si trova l'appartamento dove la bimba abitava con i genitori, al primo piano del popoloso quartiere Ice Snei. L'obiettivo è di verificare eventuali spostamenti dell'uomo nei minuti in cui la bimba è morta. Intanto parlano al Corriere della Sera i nonni di Giulia.

I nonni: "Abbiamo detto centinaia di volte di togliere quel cane da casa" “Questo dramma non si cancellerà mai dalla vita di tutti noi” si sfogano sul quotidiano Carmine e Ventura, i genitori di Angela, la mamma della piccola morta in casa. “Gli ho detto centinaia di volte di togliere quel cane dall’appartamento” dicono in riferimento a Vincenzo Loffredo, il papà della bimba che ha confessato di non essersi accorto dell’aggressione perché dormiva quel sabato notte in cui era insieme a Giulia sul lettone di casa quando è morta. Carmine e Ventura gli credono: “Era stanco, fa due lavori per mantenere la famiglia”.

©Ansa

La versione del padre Secondo la versione resa agli inquirenti e confermata all'AGI dal suo legale, l'avvocato Luigi Montano, il padre, unico dei genitori in casa con la bambina sabato sera, "stava sul lettone con la bambina, che si è addormentata intorno alle 22. Poi lui si è addormentato, è caduto in un sonno profondo e in questo arco di tempo fino al suo risveglio, non sa quello che è successo. Appena si è svegliato non ha trovato la bambina, ha visto il suo corpicino a terra, l'ha presa e si è recato in clinica". Secondo quanto appreso dall'avvocato, la bambina presentava ferite compatibili "con il morso di un cane non di taglia piccola". Quindi si presume che sia stato il pitbull a determinare la morte della piccola ed "è tutto ancora al vaglio della procura".

©Ansa

Il veterinario: "è possibile che il cane si sia pulito" Dagli accertamenti già effettuati sui due cani che vivevano con la famiglia, uno di piccola taglia e il pitbul, non risultano tracce ematiche nella bocca degli animali e in particolare del pitbull, solo una sul capo del cane di piccola taglia. Secondo quanto spiegato da un veterinario al legale, "è possibile che il cane si sia pulito, sciacquato la bocca, e trattandosi di una bambina che non presenta peli sul corpo, non gli rimane nessuna traccia". Sono diversi gli elementi che dovranno chiarire le indagini e in particolare l'autopsia, anche in considerazione del fatto che il padre 25enne, giunto al pronto soccorso, ha inizialmente raccontato una versione diversa da quella data durante l'interrogatorio e cioè che era stato aggredito con la bambina da un cane di grossa taglia randagio. Approfondimento Bimba di 9 mesi sbranata dal pitbull, padre accusato di omicidio

©Ansa

Domani i funerali della piccola Giulia I funerali della bambina si svolgeranno giovedì nel Duomo di Acerra e su volontà dei familiari, potrebbero svolgersi in forma privata. Approfondimento Bimba sbranata da pitbull ad Acerra, padre positivo alla cannabis