Bimba di 9 mesi sbranata dal pitbull, padre accusato di omicidio

Cosa è successo

La procura di Nola ha aperto un fascicolo di indagine e ha disposto il sequestro della salma della piccola per l’autopsia e dell’appartamento in cui è successa la tragedia per i rilievi. Entrambi i genitori sono stati sentiti nella giornata di ieri dagli investigatori. Stando a quanto riferito, il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica. La mamma della piccola non era ancora rientrata dal turno di lavoro in una pizzeria e la bimba era in casa con il padre. L’uomo aveva adagiato la figlia nel letto accanto a lui prima di addormentarsi: quando si è svegliato ha trovato la figlia in una pozza di sangue e la corsa al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori non è servita a nulla. In un primo momento ai sanitari aveva riferito che sua figlia era stata aggredita da un cane randagio. Versione però poi non confermata davanti agli agenti della polizia del locale commissariato, ai quali ha spiegato di essersi addormentato insieme alla piccola. Giulia, questo il nome della bimba, è arrivata in ospedale in arresto cardiocircolatorio ed è morta poco dopo il suo arrivo.