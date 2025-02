Cani aggressivi, come gestirli? I consigli dei veterinari

Introduzione

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1°febbraio 2025 un ragazzo di 29 anni è stato aggredito dai suoi pitbull mentre si trovava nella sua abitazione a Ostia, Roma, e poi è stato ricoverato in gravi condizioni. Non è un caso isolato: di episodi simili si torna ciclicamente a parlare.

“Quando si decide di portare a casa un cane di razza, è bene conoscerne le caratteristiche, la sua storia e imparare come gestirlo. Un pitbull non è certo di facile gestione: è un tipo di cane che necessita da subito di polso fermo, ci deve essere in casa un cosiddetto 'capobranco' che lo sappia gestire, deve socializzare sia con i suoi simili che con gli umani. Bisogna dare delle regole rigide altrimenti crederà di poter fare qualsiasi cosa, anche aggredire il padrone: bisogna insegnargli cosa è bene e cosa è male, giusto o sbagliato", spiega all’Adnkronos il veterinario Federico Coccìa. Ecco alcuni consigli e buone pratiche su come gestire potenziali criticità, non solo dei pitbull ma dei cani in generale (tenendo a mente che, per la maggioranza degli esperti, non è corretto parlare di razze pericolose ma solo di comportamenti pericolosi)