Morto a 27 anni il poeta calabrese Lorenzo Pataro

Spettacolo

Il 13 gennaio 2025 il controverso artista è morto all'età di 82 anni nell'ospedale di Cecina, dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni. Come aveva recentemente rivelato a Il Corriere della Sera, da due anni soffriva di una malattia incurabile, l'amiloidosi. Nel corso della sua carriera ha legato il suo nome allo “shockvertising” e ha realizzato spot in grado di suscitare critiche per crudezza o anticonformismo. Ecco i più famosi