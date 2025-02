Balneari, Tar Liguria smentisce governo: "Proroga 2027 non è valida"

Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato da tre stabilimenti balneari di Zoagli contro il Comune. I ricorrenti, assistiti dall’avvocato Cristina Pozzi, contestavano la legittimità delle gare già indette dal Comune, sostenendo che vi fosse un obbligo di proroga delle concessioni fino al settembre 2027. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’avvocato Luigi Cocchi, ha difeso la propria posizione, ottenendo ragione in giudizio. La sentenza conferma la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, come stabilito dalla delibera della Giunta comunale, aprendo di fatto la strada alle gare previste dalla direttiva Bolkenstein.

Le motivazione della sentenza

Il tribunale ha chiarito che "non vale invocare un accordo secondo cui le amministrazioni avrebbero l'obbligo di prorogare le concessioni balneari perché non risulta esistente un documento scritto e perché un simile accordo non potrebbe prevalere sulla pronuncia della Corte di Giustizia". Di fatto, secondo il Tar non esiste alcun accordo scritto tra Stato italiano e Commissione europea che imponga proroghe automatiche fino al 2027.