Balneari, primo ok della Camera alle modifiche: cosa cambia

Introduzione

Il decreto legge che contiene la riforma dei balneari ha ottenuto il primo via libera della Camera: l’aula l’ha approvato con 144 sì e 83 no. Ora passa al Senato. Le norme sui balneari sono contenute all'articolo 1, che ha iniziato l'iter di conversione il 24 settembre e va convertito in legge entro il 16 novembre.

Le modifiche al testo sono state oggetto di una delicata trattativa tra il governo e la Commissione Ue. Da tempo Bruxelles chiede all’Italia di rispettare la direttiva Bolkestein, che impone di mettere a gara le concessioni degli stabilimenti balneari. Roma però non l’ha mai applicata.