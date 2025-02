Migliaia di persone sull'Etna in eruzione. Protezione civile: "Strade bloccate, rischioso"

Non si ferma la colata lavica dell’Etna che, dall’8 febbraio, continua a eruttare. Un evento che da una parte crea uno spettacolo naturale ma che dall’altra porta anche rischi e disagi, come all’aeroporto di Catania che è stato costretto a dirottare i voli su Palermo. Sono centinaia le persone, escursionisti o anche solo curiosi, che da giorni tentano di avvicinarsi alla colata che, partita da 3000 metri, ha ormai superato la pista Altomontana e raggiunto i 1900 metri. Una situazione che rischia di diventare fuori controllo, come segnalato dalla protezione civile regionale che ha lanciato l’allarme: nel pomeriggio di domenica 16 febbraio le autorità hanno registrato "un afflusso costante dalla strada provinciale 92 e dalla strada Milia di un migliaio di persone, posteggio selvaggio ai margini delle strette strade, blocco della circolazione a piano Vetore e impossibilità di passaggio dei mezzi di soccorso".

Protezione civile: “Coniugare fruizione del vulcano e sicurezza”

Il capo dipartimento della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, come si legge sui canali social, ha "comunicato la situazione di rischio al prefetto per attivare le Forze dell'ordine e la polstrada". La Protezione civile regionale ha attivato quattro sue associazioni di volontariato, da Belpasso, Ragalna, Nicolosi e Adrano per dare assistenza alla popolazione e per indurre gli automobilisti a non percorrere le strade già intasate. La Protezione civile regionale ha inoltre richiesto ai sindaci, oltre all'emanazione di apposite ordinanze, la presenza di vigili urbani e di dipendenti comunali e al sindaco metropolitano la polizia provinciale e il Gatto delle nevi per i soccorsi nella circolazione del piano vettore bloccata. "Il tema - ha scritto Cocina su Facebook - è quello di coniugare l'esigenza di fruizione del vulcano con quelle di sicurezza. Non è propriamente un evento calamitoso di protezione civile piuttosto legato alla fruizione del Vulcano e quindi coinvolgente anche il Parco dell'Etna e il governo del territorio e su questo occorre confrontarsi".