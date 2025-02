Carnevale 2025, cosa fare a Milano: gli eventi da non perdere

Il Carnevale Ambrosiano prende il nome dal santo patrono di Milano, Sant'Ambrogio. La tradizione popolare giustifica questa discrepanza temporale tra Carnevale Romano e Ambrosiano riconducendo la stessa a un pellegrinaggio compiuto da Ambrogio, allora vescovo di Milano. Egli, partendo, assicurò agli abitanti della città meneghina il suo ritorno in tempo per le celebrazioni del Carnevale. La promessa non fu mantenuta. E così la città per attendere il vescovo, prolungò di qualche giorno i festeggiamenti.

Il corteo a tema

Durante questo periodo piazza del Duomo diventa un palcoscenico per spettacoli e sfilate in maschera, mentre da Corso Venezia al Castello Sforzesco l’ambiente si anima storicamente con carri allegorici e tanta musica. La festa passa anche per i principali parchi della città, dove vengono organizzati ogni anno eventi speciali per i bambini. Non mancano, come sempre, gli stand in cui assaporare dolci tipici della tradizione carnevalesca. Il momento clou del Carnevale di Milano? È sicuramente il corteo mascherato a tema che attraversa il centro storico il giorno del Sabato Grasso.

Eventi collaterali

Tanti sono anche gli eventi e le attrazioni collaterali, come il Luna Park Meneghino, che torna anche nel 2025, dall’8 febbraio al 16 marzo: si tratta di uno parco divertimenti che rientra tra i più antichi d’Italia, con ben 62 attrazioni adatte a tutta la famiglia, dai bambini agli adulti. Si trova nell’area che parte da via Gadio e arriva all’Arena Civica e comprende anche esperienze gastronomiche con street food e golosità.