Almasri, al via indagine su Nordio. Da opposizioni mozione di sfiducia

Il Tribunale dei ministri avvia l’indagine per omissione d’atti d’ufficio e acquisisce gli atti. Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa hanno annunciato che presenteranno in Parlamento una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia "in merito alla gravissima vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del torturatore libico"

Il Tribunale dei ministri muove i primi passi nell’indagine sulla scarcerazione del generale libico Najeem Osama Almasri , e lo fa partendo dal ministero della Giustizia. Alla Direzione che si occupa degli affari internazionali, come scrive Il Corriere della Sera, i giudici hanno inviato un ordine di esibizione di atti chiedendo copia di tutto il carteggio relativo al detenuto arrestato dalla Polizia — su mandato della Corte penale internazionale — all’alba di domenica 19 gennaio e liberato dalla Corte d’Appello di Roma la sera di martedì 21 gennaio. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio , nonostante le interlocuzioni interne al suo dicastero e le sollecitazioni della Procura generale, aveva deciso di non fare nulla per trattenere Almasri , che era ricercato dalla Cpi e accusato di crimini di guerra e contro l’umanità. Nordio è indagato per una presunta omissione d’atti d’ufficio, ipotizzata dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi quando ha trasmesso al Tribunale dei ministri l’esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti che ha denunciato lo stesso Guardasigilli, insieme alla premier Giorgia Meloni, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano per favoreggiamento e peculato.

Roma cerca chiarimento e dialogo con la Cpi

Intanto il governo cerca di trovare un terreno di confronto con la Corte penale internazionale. L’interlocuzione ha come obiettivo primario quello di calmare i toni, dopo giorni di violenti attacchi, e in secondo luogo quello di individuare procedure che possano scongiurare il ripetersi di quanto avvenuto per il generale libico. Il tribunale incassa intanto il sostegno dell'Unione Europea, dopo le parole di Donald Trump. "Il sistema di cooperazione multilaterale è cruciale per avere giustizia e la difesa dello stato di diritto. E oggi questo sistema - sottolinea il Commissario Ue alla Giustizia, l'irlandese Michael McGrath - viene messo in discussione" dal presidente degli Stati Uniti. Una "sfida alla Cpi che avrà un impatto sulla stabilità a livello mondiale". Per questo, assicura, l'Ue difenderà "a spada tratta la Cpi, che promuove da sempre pace e libertà".

Confronto sulle criticità

Da via Arenula intanto è partita una richiesta informale al tribunale dell'Aja per avviare delle consultazioni, un confronto sulle criticità che hanno costellato il caso Almasri. L'obiettivo è di avviare una sorta di accordo per una migliore collaborazione futura. All'attenzione dei giudici c'è un documento in cui si chiedono alcuni chiarimenti e si individuano ipotesi per facilitare la comunicazione in futuro con il tribunale olandese. Ci sarebbero anche alcune proposte, tra le quali quella di rivedere le procedure di invio al ministero dei mandati di cattura internazionali. Si valuta una sorta di comunicazione diretta in modo da eliminare il passaggio con l'ufficiale di collegamento dell'ambasciata italiana in Olanda.