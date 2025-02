Caso Almasri, da opposizioni mozione di sfiducia contro Nordio

Intanto il ministero del Giustizia ha chiesto informalmente alla Corte penale internazionale di avviare delle consultazioni per una comune riflessione sulle criticità che hanno riguardato il caso Almasri: lo scopo è di scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe e di avviare una sorta di 'agreement' per una migliore collaborazione futura. In queste ore all'Aja è dunque giunto un documento riguardante alcuni chiarimenti e ipotesi per facilitare la comunicazione con i giudici internazionali in futuro. Secondo fonti informate, al momento non sarebbe ancora arrivata alcuna comunicazione di indagini nei confronti dell'Italia da parte della Cpi.

Cosa può succedere

Aperto il 2 ottobre scorso su richiesta del procuratore capo della Cpi, il caso è da settimane al centro del tavolo della Camera preliminare I dell'Aja, con la giudice rumena Iulia Motoc a guidare i lavori affiancata dalle togate Reine Alapini-Gansou e María del Socorro Flores Liera. Sono state loro ad approvare il 18 gennaio il mandato d'arresto per il generale libico con l'accusa di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal febbraio 2011 nella famigerata prigione di Mittiga. Una decisione avallata pur con "un'opinione in dissenso" espressa dalla messicana Flores Liera, giudice dalla carriera diplomatica di altissimo profilo, dichiaratasi contraria sostenendo che la Cpi non abbia giurisdizione in merito. Una carta giocata poi dal governo per evidenziare, nelle parole di Nordio, il "pasticcio" commesso dal tribunale dell'Aja. A dettare le prossime mosse nel confronto sempre più teso tra il governo e l'Aja saranno lo Statuto di Roma, caposaldo della Corte, e il regolamento 109 della stessa Cpi che prevede il possibile rinvio del dossier all'Assemblea degli Stati Parte o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Un bivio delicato davanti al quale, se le giudici dovessero ritenere l'Italia responsabile di mancata collaborazione, il caso non resterebbe confinato all'Aja - che esercita giurisdizione sulla Libia in virtù di una risoluzione dello stesso organo esecutivo dell'Onu - ma finirebbe dritto a New York, dove la Cpi è sempre più sotto il fuoco di Donald Trump.