Lecce, 21enne aggredito da due sconosciuti nel centro storico: è grave

Poco prima della mezzanotte di ieri, un giovane è stato colpito in pieno volto da due ignoti che sono riusciti a fuggire. Il ragazzo si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Lecce, le sue condizioni sarebbero gravi

Aggressione nel leccese. Un ragazzo di 21 anni, di Lequile, è ricoverato in prognosi riservata in ospedale ma non è in pericolo di vita, dopo essere stato aggredito con calci e pugni mentre si trovava con un amico. E' accaduto nel cuore della notte nei pressi di un bar in via Ascanio Grandi, centro storico del capoluogo salentino, zona piena di locali frequentata a tutte le ore.

L'aggressione in centro per futili motivi Ad aggredire il 21enne sarebbero stati in due, che avrebbero prima insultato il ragazzo per futili motivi, poi sarebbero passati alle mani, colpendolo con calci e pugni per poi fuggire. A dare l'allarme è stato un testimone che ha assistito alla scena di violenza. Soccorso, il giovane è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. I medici si sono riservati la prognosi.

Si cercano due giovani Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso i due aggressori. La vittima si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stato raggiunto da uno sconosciuto, colpito e fatto cadere per terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Lecce, al lavoro attraverso ascolto di testimoni e visione di filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del gesto.