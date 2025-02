Udine, partorisce in bagno da sola mentre gli altri guardano la tv

È successo a Strassoldo, in provincia di Udine, dove una donna di 38 anni ha dato alla luce il sesto figlio, di nome Gabriele. “Ho visto che era cianotico, gli ho tolto il cordone ombelicale attorno al collo”, ha raccontato la madre, Laura Micelli. Sono stati i sanitari a tagliare il cordone ombelicale del piccolo, una volta arrivati sul posto, prima di trasportare la donna all'ospedale di Monfalcone

Partorisce in bagno da sola, mentre il resto della famiglia sta guardando la tv. È successo a Strassoldo, in provincia di Udine, dove una donna di 38 anni ha dato alla luce il sesto figlio, di nome Gabriele. “Ho visto che era cianotico, gli ho tolto il cordone ombelicale attorno al collo”, ha raccontato la madre, Laura Micelli. Il parto è avvenuto “sabato, alle 20.36. È stata coraggiosissima, ha fatto tutto da sola”, ha riferito il marito, Paolo Ruiu, 42 anni.

Il parto in casa

Madre di altri cinque figli, Micelli stava cambiando il bimbo più piccolo, di un anno, quando ha iniziato a capire che era arrivato il momento del parto. Dopo aver messo a letto i figli e aver acceso la televisione, le contrazioni si sono fatte più intense. Dopo aver chiamato l'ambulanza, si è recata in bagno e ha dato alla luce il piccolo Gabriele. Il neonato "era cianotico e mi pareva che non respirasse. Ho visto che aveva tre giri di cordone ombelicale attorno al collo. Li ho tolti e gli ho passato un dito in bocca. A quel punto è arrivata l'ambulanza ed è arrivato mio marito", ha raccontato ancora la donna. Sono stati i sanitari a tagliare il cordone ombelicale prima di trasportare la donna all'ospedale di Monfalcone.