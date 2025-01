Sesto San Giovanni, 16enne partorisce in casa: feto trovato morto

La minorenne era in casa con la madre quando sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trovato il feto morto. La Procura di Monza ha disposto l'autopsia per stabilire se si sia trattato di un aborto e se il piccolo fosse già morto al momento del parto

Il corpicino senza vita del neonato partorito da una 16enne è stato trovato in un secchio sul balcone, avvolto in un asciugamano dagli operatori del 118 intervenuti su segnalazione dei vicini di casa che hanno sentito le grida di aiuto della ragazza, nata in Italia da una famiglia straniera. A quanto si apprende, la minorenne era in casa con la madre. Il fatto è accaduto a Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese.