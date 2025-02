Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 febbraio: la rassegna stampa

Il lancio della nuova campagna Maga ("Make Europe Great Again") da parte di Elon Musk in Europa. Le risposte globali all'annuncio dell'imposizione di dazi Usa da parte del presidente Trump. Le proteste a Berlino contro le posizioni della Cdu di Frederich Merz con l’estrema destra dell’AfD. I risultati del weekend calcistico in serie A. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola