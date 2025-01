Camorra a Caivano, detenzione di armi ed estorsioni: 4 arresti

Gli indagati avrebbero richiesto il pagamento di somme di denaro a imprenditori e commercianti del luogo, per consentire loro la prosecuzione delle rispettive attività. In quanto soggetti sottoposti ad indagine, vice la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva

Le indagini

In particolare, gli indagati avrebbero richiesto il pagamento di somme di denaro a imprenditori e commercianti del luogo, per consentire loro la prosecuzione delle rispettive attività. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, attraverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e, i destinatari della stessa, sono persone sottoposte alle indagini, per questo motivo vige il principio giuridico della presunta innocenza fino a sentenza definitiva.