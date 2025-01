Il giornalista del Corriere della Sera sbalzato contro il guard-rail, è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, ma è morto dopo il suo arrivo all'ospedale San Raffaele. Si indaga sulle cause dell’incidente accaduto nel Milanese

E' morto ieri notte, in un incidente stradale a Milano, rincasando dopo una giornata di lavoro, Fabio Postiglione. Aveva 44 anni, giornalistsa del Corriere della Sera dal 2020, dopo esperienze professionali a Napoli, sua città natale, prima al Roma e poi al Corriere del Mezzogiorno, e una lunga collaborazione all'Agi. Lascia la moglie giornalista anche lei di Mediaset.

Fabio Postiglione era alla guida del suo scooter, nella notte sulla A51 quando all'altezza di Cologno Sud è stato investito da un’auto e sbalzato contro il guard rail. Il Corriere della Sera parla di un van che l’avrebbe urtato, facendogli perdere il controllo della moto. Sul posto è arrivata un’ambulanza e sono intervenuti i Vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il giornalista è morto dopo il trasporto all'ospedale San Raffaele . Il conducente del mezzo è ora indagato per omicidio stradale, in attesa di ulteriori accertamenti; sarebbe risultato negativo all'alcol test. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.

Le sue inchieste sulla camorra

Nella sua carriera, il giornalista napoletano era stato anche minacciato dai clan per le sue coraggiose inchieste sulla camorra. "Cronista di razza, entusiasta, coraggioso" così lo ricordano i suoi colleghi del Corriere della Sera. Fabio si è occupato di criminalità organizzata, subendo anche varie intimidazioni per le quali era finito sotto scorta.