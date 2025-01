Incendio nel Comasco, brucia l'azienda metallurgica Salice a Novedrate

Spettacolo

Poche sfilate e tendenze precise a Milano, teatro delle presentazioni delle collezioni maschili per i mesi freddi, concentrate tra venerdì 17 e martedì 21 gennaio. I designer popongono soluzioni di stile accessibile per arginare la crisi del settore rifugiandosi nel passato, nei ricordi vicini e lontani. La moda risponde all'incertezza del presente con un guardaroba concreto. Anche la seduzione è reale e fa leva su tessuti morbidi e colori avvolgenti. A cura di Vittoria Romagnuolo

IL POTERE DELL'AMORE - Jordan Bowen e Luca Marchetto, il duo di designer di JordanLuca , hanno offerto una visione dello stile fortemente intrecciata a riflessioni sulla vita nel sabato della Milano Fashion Week di gennaio dedicata alla Moda Uomo per l'Autunno/Inverno 2025. Nella moda in crisi c'è bisogno d'amore, rimedio semplice e non scontato per questi tempi difficili a tutti i livelli. Sulla passerella l'indicazione si traduce in un ritorno al passato pieno di omaggi allo stile londinese. Tra calzature con platform, slogan tee e collane col ciondolo a cuore

TUTTI SUL RED CARPET - Da Dolce & Gabbana i modelli sfilano sotto i flash dei paparazzi (accalcati sul fondo della passerella) e del pubblico che assiste alla sfilata. La collezione, che si chiama proprio "Paparazzi", racconta la mancanza di separazione tra ciò che è privato e ciò che è pubblico. Il guardaroba per questi differenti contesti è comunque sempre lussuoso. Di più, quello destinato alle grandi occasioni e al red carpet che si traduce in abiti sartoriali favolosi abbelliti da incredibili spille

PELLICCIA MUST HAVE - La pelliccia è stata la protagonista assoluta delle collezioni maschili per l'Autunno/Inverno 2025. Su tutte le passerelle maschili c'è stato almeno un look in pelliccia o con dettagli vistosi di pelo.

Il cappotto col collo morbido extra large sarà il capo da avere assolutamente nell'armadio. Quello in foto è di Dolce & Gabbana