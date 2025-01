Elon Musk dona 2 milioni di dollari per decifrare i papiri di Ercolano

A marzo una decina di papiri sarà portata ad Oxford per essere scansionata con un acceleratore di particelle e i dati ottenuti saranno trasferiti negli Usa per decifrarne il contenuto. Il collaboratore del magnate Stroppa: "Studiate Roma Antica e vi servono soldi per i vostri progetti? Airc e Fondazione Musk vi ascoltano" ascolta articolo

La Fondazione Musk stanzia tre milioni di dollari per gli studi dell'antica Roma. A renderlo noto Andrea Stroppa, collaboratore in Italia di Elon Musk. Il finanziamento prevede un milione per progetti archeologici e di conservazione del patrimonio culturale romano, con tanto di convenzione con l'American Institute for Roman Culture che li distribuirà direttamente a studenti, ricercatori, archeologi, storici e restauratori. Due milioni di dollari invece sono destinati all’organizzazione Vesuvius Challenge, per finanziare la ricerca volta a svelare il significato di antichi documenti risalenti al 79 d.C., anno dell’eruzione del Vesuvio. “Queste due iniziative riflettono la visione di Elon Musk di preservare, proteggere e promuovere la cultura e la storia romana, offrendo risorse concrete a ricercatori, educatori, studenti, archeologi, restauratori e storici” afferma Stroppa su X.

I papiri di Ercolano Le nuove risorse introdotte da Musk, per il Vesuvius Challenge, saranno utilizzate per decifrare nuovi papiri di Ercolano, scritti in lingua greca che riportano testi di filosofi. A marzo una decina di papiri sarà portata ad Oxford per essere scansionata con un acceleratore di particelle. I dati saranno poi elaborati negli Usa, per provare a decifrarne il contenuto, ha spiegato il papirologo dell'Università Vanvitelli, Gianluca Del Mastro, in un’intervista a Il Mattino. "Studiate Roma Antica e siete archeologi, studenti, ricercatori, restauratori e vi servono soldi per i vostri progetti?” ha scritto ieri Andrea Stroppa su X “American Institute for Roman Culture con il supporto della Fondazione Musk vi ascolta, proponete i vostri progetti”. Lo scorso anno sono stati tre studenti, tra i quali un tirocinante presso Space X, ad aggiudicarsi un premio di 700mila dollari per aver decifrato un papiro di Ercolano. In quell'occasione furono svelati dopo 2mila anni i segreti di un papiro con gli scritti del filosofo epicureo Filodemo. Ad Ercolano, infatti, nell'antichità classica, c'era una fiorente scuola che si rifaceva al filosofo della Grecia Antica Epicuro. I fondi erano stati stanziati da Brent Seales, docente di informatica dell'Università del Kentucky. Approfondimento Papiri di Ercolano, nuovi frammenti rivelanodove è sepolto Platone

Airc L'American Institute for Roman Culture, Airc, “è orgogliosa di annunciare l'assegnazione di una sovvenzione di 1milione di dollari da parte della Musk Foundation, nell'ambito dell'iniziativa Expandere Conscientiae Lumen. Questa sovvenzione rafforza la comprensione e l'apprezzamento globale del mondo romano antico attraverso l'educazione, la ricerca e l'innovazione”. Nell'ambito di questa sovvenzione, l'Airc lancia un bando aperto per finanziare progetti archeologici e di conservazione del patrimonio culturale. I progetti idonei dovranno dimostrare innovazione, sostenibilità e risultati misurabili. Tutti i dettagli su come presentare le candidature sul sito di Ancient Rome Live. “Ispirata alla visione di Elon Musk di estendere la luce della coscienza alle stelle” si legge nella nota dell’Airc “l'iniziativa supporta progetti innovativi volti a preservare e promuovere la cultura greco-romana, fondamento della civiltà occidentale”. “Questa sovvenzione rappresenta un momento cruciale per Ancient Rome Live” ha dichiarato Darius Arya Ceo dell'Airc “I fondi permetteranno ad una nuova generazione di ricercatori e istituzioni di avere un impatto significativo nello studio e nella conservazione del mondo antico”. Negli ultimi due decenni, l'Airc ha guidato scavi archeologici di grande impatto, sviluppato programmi educativi innovativi come Ancient Rome Live e stretto collaborazioni con istituzioni globali per promuovere iniziative per il patrimonio culturale.