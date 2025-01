Taranto, tre infermiere aggredite da un paziente in ospedale

L'aggressore era in stato di alterazione psico-fisica, a quanto riferiscono testimoni. Le tre operatrici sanitarie sono state colpite con pugni e calci, riportando contusioni. Finora non hanno presentato denuncia

L'aggressione

Le tre operatrici sanitarie, a quanto si è appreso, sono state colpite con pugni e calci, riportando contusioni. In seguito una delle infermiere coinvolte è riuscita ad allertare una dottoressa in servizio al reparto Psichiatria che ha sedato il paziente. Le operatrici sanitarie hanno ripreso a lavorare e a fine turno si sono recate al punto di primo intervento dello stesso ospedale per farsi medicare e avviare la pratica di infortunio sul lavoro. La prognosi iniziale è di tre giorni. Finora non sarebbero state presentate denunce.