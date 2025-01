Bressanone, donna trovata morta in strada: uccisa forse dal freddo

È stata ritrovata dai passanti la mattina del sei gennaio in un avvallamento lungo il bordo della strada. L’ipotesi è quella di ipotermia, ma sarà l’autopsia ad accertarne le cause

Una donna somala di 56 anni è stata trovata morta, probabilmente congelata, sul ciglio della strada a Bressanone, nei pressi della cooperativa sociale Kinderdorf in via Castelliere. A dare la notizia è stato “Dolomiten”, uno dei più diffusi quotidiani dell'Alto Adige: sarebbero stati dei passanti ad accorgersi del corpo durante la mattina dell’Epifania; tuttavia, sono stati inutili i soccorsi dei medici giunti sul posto dopo la chiamata di emergenza. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a chiarire la causa del decesso ed eventualmente confermare l’ipotesi di assideramento. Sembrano infatti escluse le piste dell’omicidio oppure di un violento incidente.

L’identità della donna

La vittima, di origini somale, era residente a Bressanone dal 2009. L’ultimo indirizzo di residenza noto risale ad un appartamento nel centro storico, ma già da diverso tempo la donna non alloggiava più lì. Prima della tragica notte sarebbe stata vista diverse volte in zona stazione ed avrebbe trascorso gli ultimi giorni all’aperto, nella speranza di trovare un riparo. Ulteriori dettagli sulla sua vita non sono attualmente conosciuti.