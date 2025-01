Meteo, le previsioni di oggi 6 gennaio

L’anticiclone delle Azzorre sembra già un piacevole ricordo, perlomeno nelle regioni centro-settentrionali. Il tempo tornerà a peggiorare nelle prossime ore: su alcune regioni piogge diffuse e anche tanta neve. Un vortice ciclonico in approfondimento nei pressi del Regno Unito, si estenderà anche verso la Penisola Iberica, generando un richiamo di venti umidi verso il nostro Paese. Le temperature, invece, non subiranno il contagio delle perturbazioni per via alle miti correnti di Scirocco. Anzi, al Sud e lungo il versante adriatico, potrebbe verificarsi un temporaneo e significativo aumento dei valori termici.

Le prossime ore

Partendo dal Nord, nel corso della mattinata i cieli appariranno molto nuvolosi con piogge sparse, inizialmente su basso Piemonte, Liguria di Ponente e Lombardia. I fenomeni tenderanno poi ad intensificarsi nel pomeriggio e in serata. La neve potrebbe cadere in maniera copiosa sui rilievi di Piemonte e Lombardia, poi in serata anche su quelli del Trentino.

Scendendo verso il Centro, il meteo sarà caratterizzato da una nuvolosità irregolare lungo le coste tirreniche: in Toscana, tra la serata e la nottata, arriveranno rovesci più intensi, mentre lungo il versante adriatico la giornata sarà segnata da ampie schiarite e un clima asciutto.

Andranno ancora meglio le cose al Sud, dove si registrerà il transito di nuvolosità medio-alta e quindi meno insidiosa: non sono previsti fenomeni di rilievo per tutto l'arco della giornata. Da segnalare soltanto un peggioramento in Sardegna a partire dalla serata, con piogge sparse e anche qualche rovescio.

