Milano, scomparsa 12enne: “Uscita per andare a scuola, mai arrivata"

E’ uscita questa mattina per andare a scuola in via Mauri. Ma in classe non è mai arrivata. “Giulia, torna a casa” è l'appello dei genitori della dodicenne di cui si sono perse le tracce dalle 8 di oggi. “Ha lasciato un biglietto, siamo tremendamente preoccupati” racconta il padre che prosegue: “Aiutateci perché possa essere ritrovata. Giulia è vestita di nero, ha con sé uno zaino della marca North Face, capelli castani ed è alta circa 1 metro e 70”. Non ha con sè il cellulare. La richiesta d'aiuto è stata rilanciata sui social anche dal Comitato genitori dell'istituto "Mauri" dove la ragazzina frequenta la classe terza A.